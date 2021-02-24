الصحة العراقية تتحدث لـ’ناس’ عن تفاصيل تسجيل حالة الوفاة النادرة بكورونا

2021/02/24 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت وزارة الصحة، الأربعاء، على تسجيل أول حالة وفاة بكورونا بعد إصابة الدماغ.

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وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح خص به "ناس" (24 شباط 2021)، إن "حالة الوفاة التي شهدها العراق اليوم ليست بالنادرة على مستوى العالم لكنها المرة الأولى التي تشهدها البلاد".

وأضاف، أن "حالة الوفاة جاءت نتيجة المضاعفات التي تسببت بها الجائحة ما ادى الى مهاجمة خلايا الدماغ بعد سيطرة كورونا على الرئة، سيما وان هذا الفيروس يضرب جميع الاعضاء دون استثناء".

واشار الى أن "الشابة التي توفيت تبلغ من العمر 18 سنة"، مبينا أن "جميع أفراد اُسرتها تعرضوا للإصابة بكورونا".

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