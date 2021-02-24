طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط بأكثر من 11%

2021/02/24 | 23:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى انقطاع الكهرباء في ولاية "تكساس" بسبب برودة الطقس

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