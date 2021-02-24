"إتش.إس.بي.سي" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بدعم احتمالات التحفيز

2021/02/24 | 23:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع بنك "إتش إس بي سي" توقعاته لأداء اقتصاد الولايات المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم توقعات المزيد من التحفيز المالي.

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