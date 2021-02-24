برشلونه يحقق فوزا كبيرا بالليغا الاسبانية

2021/02/24 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه نادي التشي بثلاثية نظيفة بمباراة مؤجلة ضمن مباريات الليغا الاسبانية.وسجل ميسي هدفين في الدقيقتين 48 و69 وجودي البا في الدقيقة 73 من المباراة.ورفع برشلونة رصيده من النقاط الى 50 نقطة في المركز الثاني بعد اتلتيكو مدريد./انتهى3

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