"قيادية في المعارضة التركية".. تنتظر موعد اعتقالها لكنها لا تتراجع

2021/02/24 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كفتانجيوغلو، التي تعد "رئيسة أركان المعارضة التركية" ومهندسة انتصار حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في إسطنبول، بحسب تقرير لمجلة "تايم"، تواجه خطر الاعتقال لمجرد معارضتها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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