وفاة وزير العدل العراقي الأسبق منذر الشاوي

2021/02/24 | 23:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نعت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، وزير العدل الأسبق منذر الشاوي، الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان. وذكر بيان للنقابة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه،” تنعى نقابة المحامين العراقيين رحيل الفقيه القانوني و الدستوري الأستاذ الدكتور (منذر الشاوي) والذي وافته المنيه مساء اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية”. واضاف بيان نعي النقابة أنه …

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