التربية تصدر تستثني مَن تم تعيينهم بدرجة ’معلم تربية خاصة’ من شرط الخدمة في المناطق النائية

2021/02/24 | 23:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق وزير التربية علي حميد الدليمي، الأربعاء، بممارسة ملاكات التربية الخاصة لاختصاصهم في مراكز المحافظات، واستثنائهم من شرط الخدمة في المناطق النائية. وقالت وزارة التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التربية وافق على استثناء الملاكات التعليمية للتربية الخاصة الذين تم تعيينهم بدرجة معلم تربية خاصة، من شرط الخدمة …

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