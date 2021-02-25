2021/02/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بحثا‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وأكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‮»‬‭ ‬عنها‭.‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬أمريكيون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬تؤكد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتعهد لبايدن حماية السفارة الامريكية ومسؤولون يتوقعون زيادة الهجمات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتعهد لبايدن حماية السفارة الامريكية ومسؤولون يتوقعون زيادة الهجمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).