اللقاح والولاء للحكومة السرية

2021/02/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا يزال هناك كثير من الناس في عدد من الدول الكبرى أو الصغرى يرفضون تلقي اللقاح.وفي لندن شاهدت حملة توعية تجري على منازل بعض الجاليات في الاغلب لشرح لهم اهمية اللقاح ومحاولة تطمينهم انّ اللقاح ليس مؤامرة على البشرية، وانّ اقتصاد الدولة خسر نصف مدخراته التي في حوزته طوال نصف قرن […]

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