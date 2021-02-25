انتهاء المرحلة الأولى من إنتخابات حماس..سيطرة العسكر والقيادات القديمة

2021/02/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭-‬غزة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اجمعت‭ ‬آراء‭ ‬سياسيين‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الخارج‭ ‬سيكون‭ ‬وجها‭ ‬جديدا‭ ‬ورئاسة‭ ‬الحركة‭ ‬سيتنافس‭ ‬عليها‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬وخالد‭ ‬مشعل‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬بوادر‭ ‬لدخول‭ ‬تنافس‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬قيادي‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬إنتهت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لانتخاباتها‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ […]

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