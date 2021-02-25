عناوين 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ

2021/02/25 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 853 موزعة كالآتي :

أبو دشير -------------35

أبو غريب -------------37

الإسكان--------------7

الاعلام---------------32

البياع----------------34

التاجي---------------15

التراث----------------4

الحارثية--------------6

الحرية---------------40

الخطيب--------------9

الدورة---------------38

الدولعي -------------20

الرحمانية------------- 8

السيدية -------------28

الشالجية------------- 7

الشرطة الخامسة-------3

الشرطة الرابعة --------4

الشعلة--------------45

الصالحية -------------7

الطارمية -------------26

العامرية -------------22

العطيفية-------------22

العلاوي--------------9

الغزالية --------------33

القادسية -------------14

الكاظمية-------------59

المحمودية-----------53

المعالف--------------6

المكاسب -------------5

المنصور------------- 26

المواصلات------------8

الوشاش---------------7

اليرموك--------------22

اليوسفية --------------4

جكوك----------------6

حي الجامعة-----------13

حي الجهاد------------43

حي الخضراء----------- 12

حي العامل------------28

حي العدل -------------12

حي الفرات-------------6

سبع البور --------------8

سويب-----------------8

شارع حيفا-------------6

كرادة مريم-------------7

سكنة جانب الرصافة------3

محافظة المثنى ----------1

محافظة بابل------------2

محافظة ديالى----------1

محافظة ذي قار ---------2

الشفاء: 309

الوفيات:1

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