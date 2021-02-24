كوريا الجنوبية وأموال إيران المجمدة.. واشنطن تعلّق

2021/02/25 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إجراء محادثات ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الأموال الإيرانية المجمدة لدى سيول، والتي تسعى إيران بمقايضتها بباخرة كورية محتجزة لديها.

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