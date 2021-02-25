جهاز المخابرات يطيح بـ “نمر بغداد”

2021/02/25 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الاربعاء، الاطاحة بالارهابي نمر سويد المكنى ب(نمر بغداد) في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد.

وقال بيان صحفي، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “جهاز المخابرات العراقي تمكن، اليوم الاربعاء، من الاطاحة بالارهابي نمر سويد المكنى ب(نمر بغداد) في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد”.

ونمر بغداد هو نجل القيادي في داعش (احمد عبد الله سويد) ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الارهابي.

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