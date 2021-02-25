ميسي يُعيد برشلونة للانتصارات أمام إلتشي

2021/02/25 | 00:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد برشلونة لطريق الانتصارات، بالفوز (3-0) على فريق إلتشي، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لليغا.

وسجل أهداف برشلونة، ميسي (هدفان) في الدقائق 48 و69، بينما سجل جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.

بدأ برشلونة المباراة بتهديد مُبكر، حيث توغل الشاب ترينكاو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس إلتشي باديا في الدقيقة 2.

وجاء الرد سريعا من لوكاس بويي لاعب إلتشي، الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد أعلى مرمى حارس برشلونة تير شتيجن في الدقيقة 5.

وتألق باديا حارس مرمى إلتشي، في التصدي لتسديدة من ترينكاو مهاجم برشلونة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ليحرم البارسا من التقدم في النتيجة.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لتسديدة من بيري ميلا لاعب إلتشي على حدود منطقة الجزاء، على مرتين، في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح برشلونة في استغلال سيطرته على مجريات اللعب، في هز شباك الخصم.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا، في الدقيقة 48 حيث تبادل الكرة مع برايثوايت الذي مرر له الكرة بالكعب، وسدد على يسار باديا حارس مرمى إلتشي.

وعاد ميسي لمضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من فرينكي دي يونج وراوغ الدفاع والحارس باديا قبل أن يُسدد على يمينه.

وسجل جوردي ألبا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73، حيث تلقى كرة رأسية من برايثوايت داخل منطقة جزاء إلتشي، وسدد على يمين الحارس باديا على الطائر.

وأضاع جريزمان فرصة تسجيل الهدف الرابع، في الدقيقة 82، حيث تلقى كرة عرضية من ألبا، وسدد لكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن ترتد له ويسددها أعلى المرمى.

وعاد جريزمان لإهدار فرصة أخرى، حيث توغل في منطقة الجزاء، وراوغ الحارس باديا قبل أن يُسدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 83.

ونجح لاعبو برشلونة في حصد النقاط الثلاث، ليعود الفريق لطريق الانتصارات، بعد التعثر أمام قادش الجولة الماضية، ويُبقي البلوجرانا حظوظه في المنافسة على اللقب.

PUKmedia وكالات

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