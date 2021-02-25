2021/02/25 | 00:26 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفع سهم شركة "تسلا" بأكثر من 6 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد خسائر قوية في الجلسات الماضية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. سهم "تسلا" يعزز مكاسبه لـ6% عند الإغلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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