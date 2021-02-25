2021/02/25 | 00:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 420 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه.

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