خبير اقتصادي: دوافع سياسية وراء رفع سعر زيت الطعام واغلاق الحدود امام المستورد

2021/02/25 | 00:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان هناك دوافع سياسية وراء سعر زيت الطعام العراقي المتداول في الاسواق حاليا، لافتا الى ان معظم التجار اكدوا ان الحدود مغلقة امام الزيت المستورد رخيص الثمن، حيث لايسمح الا بدخول انواع معينة باهظة الثمن.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “بعض الشركات الغذائية تابعة لجهات سياسية متنفذة، حيث […]

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