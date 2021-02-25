2021/02/25 | 00:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت غرفة عمليات محافظة اربيل ، الاربعاء، مواطني المحافظة الى التقيد بالاجراءات الوقائية وارتداء الاقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة والعقوبات.

وذكرت غرفة العمليات في بيان تلقى ان ار تي عربية، نسخة منه، اليوم (24 شباط 2021)، انه "يمنع إحياء كافة المناسبات الوطنية في شهر آذار المقبل، مع اغلاق النوادي الليلية والبارات في الساعة 12 ليلا".

واضاف، انه "على كافة الموظفين في محافظة أربيل الالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية، كما ويمنع استمرار اقامة مراسم العزاء سواء في الصالات أو المنازل أو زيارة المقابر".

وجاء في البيان، ان "كافة المباريات والنشاطات الرياضية ستجري دون حضور الجمهور، مع التزام محال البقالة والمولات والماركيتات والمطاعم بكافة شروط وتعليمات السلامة كارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وستعمد السلطات الى إغلاق اي محل يخالف التعليمات".

ودعا البيان، "كافة المعلمين والطلبة الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات عند توجههم الى مدارسهم وذلك تحت طائلة المسؤولية".

واضاف، ان صالات الأعراس والنوادي الليلية، الصالات والموسيقى الحية، وكافة التجمعات والمؤتمرات ستبقى مغلقة، وعلى كافة السائقين التقيد بالتعليمات الصحية خصوصا حين وجود ركاب وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات اربيل تصدر قرارات جديدة لمواجهة جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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