2021/02/25 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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🔴جهاز المخابرات الوطني يعتقل الإرهابي المكنى (نمر بغداد) شغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب غرب العاصمة

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