النفط تعلن احالة نسخة قانون النفط والغاز الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

2021/02/25 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن إحالة النسخة النهائية لمسودة قانون النفط والغاز الاتحادي إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " جلسة اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط التي عقدت يوم الاربعاء 24 شباط 2020، قد تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة النهائية من قانون النفط والغاز الاتحادي"، موكداً على "احالة هذه النسخة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات المعنية في الوزارة".واضاف: "من ثم سيقوم مجلس الوزراء بمراجعة هذه النسخة، واحالتها بدوره الى مجلس النواب من اجل تشريع هذا القانون"، مشيراً الى "حرص الوزارة على اقرار قانون يسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية ، والاستثمار الامثل للثروة الوطنية في العراق من اجل دعم الاقتصاد الوطني".

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