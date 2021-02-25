العراق يستعد لإقرار قانون لتنظيم الثروة النفطية والغازية

2021/02/25 | 00:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، أهمية التعجيل بإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، لافتا إلى أن القانون سينظم إدارة الثروة النفطية والغازية في العراق.وقال إسماعيل في بيان صحفي، إن جلسة اجتماع هيئة الرأى في وزارة النفط …

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