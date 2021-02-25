جهاز المخابرات الوطني يطيح بـ

2021/02/25 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن جهاز المخابرات الوطني، الاطاحة بالارهابي المكنى "نمر بغداد" في عملية خاطفة غربي العاصمة.

وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان جهاز المخابرات العراقي تمكن من الاطاحة بالارهابي نمر سويد المكنى بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد.

واضاف، ان الارهابي "نمر بغداد" هو نجل القيادي بتنظيم داعش الارهابي (احمد عبد الله سويد) ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في التنظيم الارهابي.

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