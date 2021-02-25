"جريمة مروعة".. الخارجية الأميركية تؤكد كشف تقرير مقتل خاشقجي "قريبا"

2021/02/25 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مقتل جمال خاشقجي بـ "الجريمة المروعة"، متوقعا أن يصدر تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن القضية قريبا.

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