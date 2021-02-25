كما رواه شاهد عيان: الباب الرابع - دلور ميقري

2021/02/25 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1فاضت نفسي حنقاً، لشكّي بأنّ كَوليزار كانت تمتنع عمداً عن الظهور في خلال الأيام العشرة المنصرمة.



هذا ما استشفّ من رؤيتي لنافذتها المضاءة، الدالّة على وجودها في المنزل.



لعل رأسي، المثقل بالخمر، رسخّ فيّ هكذا اعتقاد.



وإنه الشراب المسكر، مَن دفعني على الأثر للأتيان بحركة طائشة وخطرة: انحنيتُ على الأرض، بحثاً عن حجر صغير، مستهدٍ بنور المشعل، المثبت في أحد جانبيّ جدار القنطرة.



لما عثرتُ على الحجر ا ......





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