سلة - كورونا - التموينية! - طه رشيد

2021/02/25 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد اعيش في فرنسا منذ زمن بعيد مراقبا قضية اساسية وهي كيف تتعامل الحكومة بنوعيها الاشتراكي والرأسمالي (اليساري واليميني) مع المواطن، سواء في السلطة التنفيذية ام التشريعية، وكلتا السلطتين تحاولان ارضاءه، لانهما تعرفان مسبقا ان مستقبلهما يتوقف على رأيه فيهما، حين يأتي موعد الانتخابات اللاحق. فصوته في الصندوق السحري، هو الذي يقرر التجديد لهما من عدمه!اما اذا لعب أحدهما بذيله فالمواطن على استعداد ......





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