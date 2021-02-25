غانا تحصل على أول دفعة لقاحات في العالم ضمن آلية

2021/02/25 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت غانا، الأربعاء، الدفعة الأولى على مستوى العالم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تحت مظلة آلية الوصول العادل للقاحات "كوفاكس".

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