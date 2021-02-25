2021/02/25 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الأربعاء، مقطعا مصورا على حسابه بتويتر يظهر مغادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المستشفى، إثر خضوعه لعملية جراحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خضوعه لعملية جراحية.. فيديو يوثق مغادرة ولي العهد السعودي المستشفى ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خضوعه لعملية جراحية.. فيديو يوثق مغادرة ولي العهد السعودي المستشفى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).