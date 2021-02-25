وفاة منذر الشاوي وزير العدل العراقي الأسبق

2021/02/25 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان -الزمان توفي في العاصمة الاردنية عمان امس منذر الشاوي، ( مواليد ١٩٢٨)الاستاذ في القانون الدستوري عدة عقود ، والوزير الاسبق لحقيبتي العدل والتعليم العالي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ونعت نقابة المحامين العراقية الشاوي في بيان قالت فيه “تنعى نقابة المحامين العراقيين رحيل الفقيه القانوني و الدستوري الأستاذ الدكتور (منذر الشاوي) والذي […]

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