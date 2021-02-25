الديربي يبتسم للنوارس

2021/02/25 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

قاد المهاجم علاء عبد الزهرة فريقه الزوراء للفوز على الشرطة في ديربي العاصمة بغداد الذي أقيم أمس في ملعب الشعب الدولي ضمن ختام مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.



وبينما كان اللقاء يتجه للتعادل السلبي خطف المهاجم علاء عبد الزهرة هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة، وبهذه النتيجة توقف رصيد القيثارة عند 36 نقطة بينما رفع النوارس رصيدهم الى 39 نقطة في الوصافة متخلفين بفارق 5 نقاط على القوة الجوية المتصدر.



وشهدت نتائج بقية المباريات عودة الطلبة بنقطة من أرض مضيفه نفط الجنوب بتعادلهما {1-1}، وكذلك الحال بالنسبة للحدود الذي تعادل ايجابيا بنفس النتيجة أمام الميناء، وحسم التعادل {2-2} مواجهة أمانة بغداد ومضيفه أربيل التي احتضنها ملعب دهوك.

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