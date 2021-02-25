اليوم.. يد الشباب يواجه «يزد}

2021/02/25 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : احسان المرسومي

يختتم منتخبنا للشباب بكرة اليد مشاركته في بطولة يزد الدولية اليوم الخميس، عندما يواجه فريق مدينة يزد ، ونجح منتخبنا بالفوز في مباراة الجولة الثالثة من البطولة على نظيره الاوزبكي في الثانية الاخيرة بنتيجة 35 – 34 هدفا ، بينما خسر مباراته الاولى امام ناشئي ايران ( 30 / 24 ) ، وتعد هذه البطولة التي تشارك فيها خمسة فرق هي منتخبنا للشباب ونظيريه الاوزبكي والايراني فضلا عن منتخب ناشئي ايران وفريق مدينة يزد مستضيفة البطولة فرصة جيدة لتحضير منتخبنا للاستحقاقات المقبلة . وكانت بعثة المنتخب قد وصلت الاحد الى مدينة يزد التاريخية عبر رحلة طويلة مرت بمطار طهران ومن هناك

الى مدينة يزد .

وسبق للاتحاد الاسيوي للعبة ان قرر الغاء نهائياته لفئة الشباب والتي كان مزمعا اقامتها في البحرين نهاية الشهر المقبل ، وللناشئين التي كانت ستستضيفها اوزبكستان، في ضوء قرار الاتحاد الدولي الغاء نهائياته لهاتين الفئتين، بسبب تفشي وباء كورونا .

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