كورونا تداهم نادي الكرخ

2021/02/25 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : حيدر كاظم

اجرى نادي الكرخ لكرة القدم المسحة الطبية بغية التأكد من سلامة الطاقمين الفني والاداري واللاعبين وخلوهم من فيروس كورونا، لا سيما بعد ظهور اعراض لدى اثنين من المحترفين في صفوف الكناري اضافة الى المعالج وأحد الاداريين، وتحوم الشكوك بشأن اصابة عدد من اعضاء الفريق، وتقرر على اثر ذلك ايقاف الوحدات التدريبية واتخاذ اجراءات العزل، وبانتظار ظهور نتائج الفحوصات.



وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي الكرخ الزميل حسين سلمان في حديث مع (الصباح الرياضي) : ان اثنين من المحترفين والمعالج واداري الفريق عانوا مؤخرا من اعراض مشابهة لعلامات الاصابة بفيروس كورونا، وهو ما تطلب اجراء المسحة الطبية واتخاذ اجراءات العزل، بغية التأكد من سلامة الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين، وبانتظار ظهور نتائج الفحوصات.



واضاف سلمان ان الشكوك تحوم بشأن اصابة عدد من اعضاء الفريق، لا سيما بعد خوض المباراة الاخيرة امام زاخو ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز، على امل ظهور نتائج الفحوصات سلبية.



يذكر ان نادي الكرخ فقد مدرب فريقه الكروي كريم سلمان قبل اشهر بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليضاف الى قائمة نجوم الرياضة الذين غادروا عالمنا اثناء فترة الجائحة الاولى.

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