إلغاء قرار لترامب يخص تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 

2021/02/25 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يصدر إعلانا رئاسيا يلغي القيود التي فرضها ترامب على منح تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية العمالة الأميركية.

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