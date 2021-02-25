"تفاؤل ممزوج بقلق".. مسيحيو العراق يتطلعون لزيارة البابا

2021/02/25 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط أجواء لا تخلو من قلق، يترقب مسيحيو العراق بلهف شديد زيارة البابا فرانسيس إلى بلادهم، مطلع الشهر القادم.

فالزيارة التي تصادف بين الخامس والثامن من مارس، هي الأولى من نوعها لبلد يواجه تحديات أمنية وصحية هائلة جراء وباء كورونا، ويتعرض فيه المسيحون إلى مشاكل كبيرة.

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