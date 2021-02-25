تواقيع نيابيَّة لحلِّ البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات

2021/02/25 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

كشف النائب علي البديري، أمس الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابيَّة بصيغة قرار من أجل حلِّ مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات، وبيّن أنَّ عدد النواب الموقعين على مسودة القرار حالياً هم 21 نائباً ومن المتوقَّع أنْ يتضاعف، داعيا رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على

الموازنة.

وقال البديري، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “النواب الموقعين على مسودة القرار من مختلف الكتل السياسيَّة، وإنَّ العدد في ارتفاع مستمر، لا سيما أنَّ أغلبهم أبدوا تضامنهم مع التواقيع، وأنَّ ما وقف حائلاً دون جمع عدد أكبر من التواقيع هو عدم وجود جلسة، إضافة إلى أنَّ أغلب النواب يسكنون في محافظات

مختلفة”.

وأضاف أنَّ “اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على رغبة مجموعة من النواب ومن مختلف الكتل، بأنْ تكون الانتخابات مبكرة، وأن يصوّت على حلِّ المجلس في شهر أيلول، ويتم تثبيت التاريخ تمهيداً لإجرائها يوم 10/10/ 2021”، مبيناً أنَّ “التواقيع ستكتمل بحضور أول جلسة ونسعى لأنْ يتجاوز العدد 60 توقيعاً لإظهارها للإعلام، ويكون في شهر أيلول لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحاديَّة وبعض القرارات والقوانين التي نحتاجها في الانتخابات

المقبلة”.

ودعا البديري “جميع النواب إلى بيان حقيقة موقفهم من إجراء الانتخابات عبر وسائل الإعلام”، مؤكداً أنَّ “مصداقيَّة موقف النواب من إجراء الانتخابات المبكرة سيكمن في توقيعهم على تلك المسودة.

إلى ذلك ناقشت الهيئتان القياديَّة والسياسيَّة لتحالف (عراقيون) في اجتماع مشترك برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، تطورات المشهد السياسي بشكل عام والتحديات التي تواجه العراق والفرص المصاحبة لهذه التحديات.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ “الحكيم شدد بعد استماعه إلى طروحات أعضاء الهيئتين بما يتعلق بالموازنة العامة، على أهميَّة الانتهاء منها كي تتمكن مؤسسات الدولة من تنفيذ مشاريعها وخططها”، مؤكداً “أهميَّة عدالة التوزيع في الموازنة وتخفيض النفقات غير الضروريَّة وتنويع مصادر الدخل”.

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