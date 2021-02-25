الكاظمي وبايدن يبحثان استئناف الحوار الستراتيجي بين البلدين

2021/02/25 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن على رفض محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأهميَّة حماية البعثات الدبلوماسيَّة، وبحث الجانبان استئناف الحوار الستراتيجي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنَّ “الكاظمي تلقى مساء أمس الأول الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المشترك”.

وبحث الجانبان “تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب”.



من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، وفدًا رسميّاً أردنيّاً برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلون عن القطاع الخاص الأردني.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأنَّ “الوفد حمل تحيّات الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة إلى الكاظمي، وتأكيدات الأردن حكومة وشعباً على عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق”.

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