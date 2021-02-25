استعدادات مكثفة لاستقبال بابا الفاتيكان

2021/02/25 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كثِّف العراق رسمياً وشعبياً استعداداته احتفاءً بالزيارة التاريخيَّة للبابا فرنسيس التي تجسِّد تلاقي الأديان على المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وبينما تفاعل العراقيون شعبياً مع هذه الزيارة من خلال لوحاتٍ وأعمالٍ فنية زيَّنت شوارع العاصمة ترحيباً بالبابا فرنسيس، وضعت قيادة العمليات المشتركة خطة خاصة لتأمين الزيارة المقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددةً على أهميَّة زيارة البابا إلى العراقيين لكونها ستنقل صورةً مهمةً عن البلاد إلى العالم.

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