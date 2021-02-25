دخلت التجارب السريرية..

2021/02/25 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "موديرنا" الأميركية لصناعة الأدوية، الأربعاء، أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف السلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا المستجد قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأميركية للصحة من أجل إجراء تجارب عليها.

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