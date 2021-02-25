من مينسك إلى موسكو.. مظاهرات تطالب بالحرية والرئيسان يتزلجان 

2021/02/25 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور للرئيسين الروسي والبيلاروسي وهما يتزلجان في جبال سوشتي، فيما يتظاهر مواطنو البلدين ضد الفساد وقمع الحريات، استياء وغضبا شديدين.

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