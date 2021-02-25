إيران تثير قلق المجتمع الدولي

2021/02/25 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة الحرة الليلة ناقشت عدة مواضيع منها إعلان المرشد الإيراني عدم قدرة أحدٍ على منع بلادة من امتلاك أسلحة نووية

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