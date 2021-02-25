غانتس يتوعد إيران ويدعو للعمل مع

2021/02/25 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، أنّ جيش بلاده يستعد إلى اتخاذ إجراء ضد إيران، في حال دعت الحاجة لذلك، وذلك بحسب صحيفة "جيرولازم بوست".

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