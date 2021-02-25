2021/02/25 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً، أمس الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى ميانمار (بورما)، بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من "ارتكاب مزيد من الانتهاكات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (131 منظمة غير حكومية تطالب بفرض حظر دولي على صادرات أسلحة ميانمار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (131 منظمة غير حكومية تطالب بفرض حظر دولي على صادرات أسلحة ميانمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).