"عمل أيدولوجي".. كيف تقنع بكين الأويغور في الخارج بالعودة لاحتجازهم؟

2021/02/25 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الصينية شابا من عرقية الأويغور المسلمة بعد أيام من عودته من مصر، حسب راديو آسيا الحرة.

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