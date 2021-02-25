اجتماع في أوبك لزيادة حصة العراق 60 ألف برميل

2021/02/25 | 08:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" علاء الموسوي، الخميس، أن اجتماعاً سيكون بداية الشهر المقبل في "أوبك" لزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وقال الموسوي في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن حصة العراق في الزيادة هي 60 الف برميل يوميا، مضيفا إننا “مستعدون لإدارة ملف النفط في الإقليم بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع كردستان”.

واوضح أن “للحكومة الاتحادية السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق”.

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