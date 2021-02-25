نائب عراقي يتعرض لعملية ابتزاز وكندا واستراليا تتحركان

2021/02/25 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نائب في مجلس النواب العراقي لعملية ابتزاز تدخلت على اثرها الشرطة في كندا واستراليا....

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