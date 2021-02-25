الموجة الثانية من كورونا.. اجراءات مشددة من العتبة الحسينية

2021/02/25 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراءات مشددة اتخذتها إدارة العتبة الحسينية المقدسة، في مدينة كربلاء بالعراق يوم امس لتجنب الموجة الثانية من (كورونا)، فيما بينت أن لديها تنسيق عالٍ ...

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