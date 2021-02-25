محادثات يونانية بريطانية للسماح فقط لحاملي

2021/02/25 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري اليونان محادثات مع المملكة المتحدة بشأن السماح للبريطانيين الذين يحملون "جواز سفر اللقاح" المضاد لكورونا بالسفر إلى مناطقها السياحية اعتبارا من مايو المقبل، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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