فوز غاز الشمال على السليمانية سلويا

2021/02/25 | 08:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار استعدادته لمباريات المرحلة القادمة من الدوري العراقي السلوي الممتاز، اجرى نادي غاز الشمال بكرة السلة مساء يوم الاربعاء 24 شباط 2021، مباراة ودية مع نادي السليمانية وذلك في مدينة السليمانية.

وتمكن غاز الشمال من الفوز بهذه المباراة بنتيجة ( 77 - 66) نقطة.

PUKmedia / رزكار شواني

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