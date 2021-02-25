الهجرة تؤكد دعم النازحات والعائدات بالمشاريع

2021/02/25 | 08:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق مع منسقة الشؤون الإنسانية ممثلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ايرينا فوياشكوفا في مقر الوزارة بالعاصمة الاتحادية بغداد يوم الاربعاء، خطة الوزارة المستقبلية فيما يخص عودة النازحين من المخيمات وأبرز العقبات والتحديات التي تحول دون عودتهم الى مناطقهم الاصلية.

واستعرضت وزيرة الهجرة نشاطات الوزارة وأوضاع النازحين من خلال تواجدها الميداني والدوري في المخيمات التي تشكل النساء فيها القسم الأكبر، مؤكدة ان الوزارة ستركز على شمولهن بالبرامج المستقبلية وكيفية دعمهن خصوصا الأرامل منهن كونهن المعيلات لعوائلهن، مشيرة إلى أن العمل الذي تقوم به الوزارة في دعم المرأة هو لضمان أن تكون لها مساحة للمساهمة في صنع القرار وأن تتاح للمرأة الفرصة للمساهمة في بناء هذه الأمة في بلد مستقر ينعم بالسلام.

وتابعت الوزيرة ايفان فائق ان "الوزارة وضعت للمرحلة القادمة برنامجاً بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة ومنها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، لوضع حلول لكل التحديات سيما النازحين الذين تتعذر عودتهم بسبب هدم منازلهم من قبل عصابات داعش الاجرامية إبان سيطرتهم على تلك المناطق ، والعمل على إنشاء مجمعات دور واطئة الكلفة لهم.

الى ذلك ابدت ايرينا استعدادها للتنسيق مع الوزارة لاقامة احتفالية واعلان موحد لإحياء احتفالية يوم المرأة العالمي، مؤكدة بأنها ماضية ضمن الخطة المتفق عليها مع الوزارة بالارتقاء بمستوى العوائل العائدة ومساندتها ودعمها.

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة

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