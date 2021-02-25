'نمر بغداد'... عملية استخباراتية تسفر عن اعتقال قيادي بداعش في العاصمة

2021/02/25 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن جهاز المخابرات الوطني عن اعتقال مسؤول مفارز التفخيخ لدى تنظيم داعش في العاصمة بغداد، والمكنى بـ"نمر بغداد".

وذكر الجهاز في بيان، نشر مساء أمس الأربعاء، 24 شباط 2021، أن "جهاز المخابرات العراقي تمكن من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى بنمر بغداد، من خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "نمر بغداد هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، وكان يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما يسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش".

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