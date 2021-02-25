نائب عن الفتح: اسباب داخلية وراء استمرار انتهاك سيادة العراق

2021/02/25 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، ان هناك اسبابا داخلية وراء استمرار انتهاك سيادة العراق من قبل تركيا ودول اخرى، لافتا الى ان سيادة البلد ستتحقق من خلال قوة الموقف السياسي ووحدة الجبهة الداخلية امام اي خطر خارجي.

وقال عباس لـ /المعلومة/، ان “قوة الموقف الداخلي ووحدته ستكون رادعة لاي تدخل خارجي بشؤون البلاد، كما حصل مابين تركيا واميركا”.

واضاف ان “الاختلافات الداخلية يجب ان لاتؤدي الى ضعف البلد، كي لاتسمح للعامل الخارجي بالدخول على الخط والتدخل بشؤون البلاد”.

وبين ان “المناكفات والعامل السياسي الداخلي تسبب بضعف الموقف امام التدخلات الخارجية، وهو ماتسبب بتدخل اميركا وفرضها عقوبات على بعض الشخصيات والكيانات السياسية”.



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